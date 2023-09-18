Жители столицы критикуют лавки на улице Мануфактуру

В Вильнюсе ежегодно в разных местах устанавливают лавки или скамейки. Не все они одинаковые. Однако муниципалитет отмечают, что обычно стараются устанавливать именно скамьи, чтобы была спинка.
"Мы стараемся соблюдать пропорцию, ставим 70% скамеек, а остальное количество - лавки. По инициативе города в разных местах стараемся ставит скамьи и лавки одинакового или похожего дизайна, но при оборудовании новых общественных пространств (например, парков или скверов) иногда выбирают решения конкретно для этого места, чтобы скамьи сочетались с этим местом", – сказал представитель Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.
Проект оборудования улицы Мануфактуру разрабатывал не муниципалитет. Сам подрядчик решил установить лавки, вильнюсцы обратили на это внимание и стали возмущаться. Однако муниципалитет нашел выход.
"С учетом того, что там установлены только лавки, рядом, на улице Каукисос мы установим скамьи", – сказал Грубинскас.
Улица Мануфактуру была обустроена всего пару лет назад, жители на протяжении всего времени жалуются на дизайн лавок. Муниципалитет надеется, что жалобы прекратятся, когда откроется общественная зона на улице Каукисос.