Жители столицы критикуют лавки на улице Мануфактуру

В Вильнюсе ежегодно в разных местах устанавливают лавки или скамейки. Не все они одинаковые. Однако муниципалитет отмечают, что обычно стараются устанавливать именно скамьи, чтобы была спинка.

"Мы стараемся соблюдать пропорцию, ставим 70% скамеек, а остальное количество - лавки. По инициативе города в разных местах стараемся ставит скамьи и лавки одинакового или похожего дизайна, но при оборудовании новых общественных пространств (например, парков или скверов) иногда выбирают решения конкретно для этого места, чтобы скамьи сочетались с этим местом", – сказал представитель Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Проект оборудования улицы Мануфактуру разрабатывал не муниципалитет. Сам подрядчик решил установить лавки, вильнюсцы обратили на это внимание и стали возмущаться. Однако муниципалитет нашел выход.

"С учетом того, что там установлены только лавки, рядом, на улице Каукисос мы установим скамьи", – сказал Грубинскас.