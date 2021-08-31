Жители столичного района Науяместис возмущены качеством питьевой воды

Жители Науяместиса в социальных сетях активно делятся фотографиями некачественной воды. Люди пишут, что из-за такой воды у них даже ломается бытовая техника.

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Компания во вторник информировала, что минувшей ночью первый раз были промыты магистральные трубы (всего запланированы 4 такие процедуры) на участке от Вингисского водохранилища до проспекта Саванорю. Работы проводились с 22 до 6 ч., у части жителей отключили воду. Сейчас поставки воды возобновлены.

"Вопрос качества воды особенно важен для жителей. Мы столкнулись с вызовами, которые характерны для старой изношенной инфраструктуры, поэтому делаем все возможное для решения проблемы. Восстановление качества воды - приоритет нашей компании. Мы просим жителей проявить терпение, поскольку трубы мы промываем поэтапно. Пока дойдем до домов, надо потерпеть, но мы сплотили для этого все наши силы", – сказал представитель компании Тадас Казлаускас.

Однако он заметил, что и после завершения работ жители Науяместиса не сразу ощутят улучшения. Ситуация изменится, когда промоют и трубы, ведущие к домам, в сами дома.

Вторая промывка намечена на ночь на 1 сентября - с 22 ч. 31 августа до 6 ч. 1 сентября, третья - на 3 сентября с 22 до 6 ч., а четвертая - 6 сентября с 22 до 6 ч.) В это время временно будут отключать воду в домах.

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3 сентября выключат воду в домах жителей на ул. Конарскё, 6 сентября - ул. Смоленско, Биржяж1 23-ос1с, Статибининку и Т.Шевченкос.

Жителей о проводимых работах информируют с помощью смс-сообщений.

Потребителям, которые столкнулись с проблемой некачественной питьевой воды, воду привозят на водовозах и в специальной таре. О месте, где стоят машины, жителей информируют индивидуально.

С 28 июля в Науяместисе ведется реновация части водопровода. Работы планируют завершить до 26 сентября.