Жители столичного Науяместиса против идеи назвать сквер именем Израиля

Жители одного находящегося рядом со сквером многоквартирного дома письменно обратились в муниципалитет, заявив, что они против этой идеи, которую горсовет будет рассматривать в начале июня.

"Тут (…) šнет никаких связей с Израилем, (…) скульптура снежного человека, стоящая в сквере с 2021 г., никак не связана с Израилем и его жителями", – сказано в обращении.

Жители утверждают, что они сами облагородили это место, посадили больше 150 кустов, поэтому просят не утверждать название, "которое является чуждым в нашем уютном окружении Старого города".

Назвать какой-то объект в городе именем Израиля муниципалитет намерен по просьбе Израильского посольства.

Сначала планировалось дать это название скверу на перекрестке ул. Базилиёну и Арклю, но сквер планируют застроить, кроме того, эту идею не одобрили местные жители.

Представитель общины Gėlių parkаs Моника Матулёне сказала, что непонятно, почему сквер в Науяместисе хотят назвать именем Израиля, ведь между этим местом и Израилем "нет никаких исторических связей".

Она заявила, что ей вообще непонятно, почему в Вильнюсе должен появиться какой-то объект, названный именем Израиля.

"В мире мы не знаем ни одного случая, где публичное место в свободной и независимой стране было бы названо именем оккупанта. Оккупация Израилем Палестины - это очевидный факт, который признает ООН, ЕС и почти все страны мира и правоохранительные организации", – сказала Матулёне.

Муниципалитет будет решать вопрос названия 7 июня.

Глава муниципальной комиссии исторической памяти Камиле Шерайте подтвердила, что обращение жителей получено, им ответят.

"Окончательное решение о названии сквера примет совет", – заметила она.

По словам Шерайте, требование информировать жителей о переменах есть, "но только в качестве информирования", а не для согласования.

"Думаю, что жителям какие-то мероприятия посольства Израиля не должны мешать, они только оживят сквер", – сказала член горсовета, заметив, что не все названия должны иметь какие-то исторические связи с местом.

Шерайте заметила, что Израиль важен Литве как стратегический партнер.