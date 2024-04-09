Жители сообщают о покрытых пылью автомобилях: откуда пыль и когда нужно бить в набат

По словам заведующей отделом по оценке качества воздуха Агентства по охране окружающей среды Вилмы Бимбайте, это может быть пыльца, поскольку сейчас ее концентрация в воздухе достигла пика.

"Цветут березы, другие растения, на самом деле очень высокая концентрация пыльцы, она тяжелая, оседает на поверхности, заметна как желтоватый слой. В основном речь идет именно о пыльце, есть в воздухе и пыль, твердые частицы, возможно, какая-то часть пыли из Сахары, но ее немного. Что мы видим по данным о качестве воздуха, концентрация твердых частиц средняя, небольшая, опасности для здоровья людей нет, поэтому и опасности нет", – сказала Бимбайте.