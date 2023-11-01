Жители социального жилья сводят соседей с ума

"Над нами муниципалитет поселил цыган. Они уже год пьют и шумят. Мы вызываем полицию, им дают штраф 300 евро, который они не платят. Мы обращались в муниципалитет, но они ничего не могут сделать, говорят, что мы должны обращаться в суд. Служба по правам детей тоже почему-то у такой вечно пьяной матери детей не забирает. Видимо, есть там кто-то непьющий. Мы уже не знаем, к кому обращаться, как повлиять на муниципалитет, поскольку, похоже, никто ничего не хочет делать…" – жаловался каунасец.