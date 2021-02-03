Жители села жалуются на нечищенные тротуары, а староста заявил, что тротуаров в деревне нет

"99% жителей деревни работают в Вильнюсе, каждый день едут по дороге Валай-Григишкес, дорога асфальтированная. Автомобили проезжают, но что делать пешеходам?" – интересуется мужчина.

По его словам, пешеходы на остановку идут не по обочине или тротуару, а по проезжей части.

Пешеходная дорожка, которая проходит рядом с дорогой, по словам читателя Delfi, засыпана снегом.

"Люди звонили старосте Лентвариса, но он обещает, но ничего не делает", – удивлялся собеседник.

Староста Лентвариса Витас Рукшенас сказал Delfi, что в деревне Валай нет тротуаров.

"Там есть велодорожка, раньше зимой мы ее чистили, это делали люди, работающие за пособия. Сейчас во время карантина им нельзя работать", – сказал староста, удивляясь, что дворникам почему-то работать не запрещают.

Дворников в деревне Валай нет, нет и другой возможности почистить дорожку.

Рукшенас заметил, что снегом занесен и тротуар, принадлежащий Вильнюсу, на границе с деревней Валай.

Представитель Вильнюсского муниципалитета Гинтаутас Руновичюс сказал Delfi, что город обязуется чистить дорогу, по которой ходит городской автобус.

"Деревня Валай относится к староству Лентвариса. Поскольку туда ходит городской автобус, мы отвечаем за чистку дороги до конечной остановки", – заметил собеседник.

По его словам, староста Лентвариса в беседе с ним признал, что за пешеходную дорожку вдоль дороги отвечает староство.