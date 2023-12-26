Жители считают, что национальный стадион появится через 50 лет

Жители настроены скептически. Больше 43% (1182 респондентов) считают, что, быть может, через 50 лет в Вильнюсе и появится такой объект. Еще 34% (932 человек) не верят, что в Шешкине будет построен стадион.
"На эти миллионы могли бы украсить микрорайоны, отремонтировать тротуары, дороги, зачем стадион? Все равно у нас нет сильных футбольных команд, лучше уж красивый парк в том месте", – писали жители.
Всего 16% (423 человека) все еще верят в строительство Национального стадиона в Шешкине.
Еще 7% участников опроса (184 человека) сказали, что этот вопрос неактуален.
MadeinVilnius.lt провел опрос с 18 до 22 декабря. В нем участвовал 2721 респондент.
Уполномоченный представитель концессионера Vilniaus daugiafunkcinis kompleksas Лукас Каваляускас сказал, что по договору с муниципалитетом и Министерством науки, образования и спорта сейчас согласовывают вопросы индексации цен.
Компанию инвестиционной группы BaltCap, которая по концессионному договору строит Национальный стадион в столице Литвы, ждут неприятности. В Вильнюсский окружной суд с иском обратилась строительная компания Veikmės statyba, сообщает портал Verslo žinios.
Veikmės statyba требует взыскать с компании Vilniaus daugiafunkcinis kompleksas долг и пеню. По сведениям портала, речь идет о 200 000 евро.
Гендиректор Veikmės statybа Мантас Багдонавичюс сказал Verslo žinios, что это долг за консультации.
Напомним, что в сентябре национальный стадион на первом этапе начала строить компания Naresta (цена работ по договору 79 млн. евро без НДС). Стоимость работ на всех этапах пока не сообщается.
В 2022 году с компанией Veikmės statyba был подписан договор о строительстве комплекса за 87 млн. евро, однако после получения разрешения на строительство работы подорожали до 120 млн. евро, поэтому компания Vilniaus daugiafunkcinis kompleksas стала искать другого подрядчика.
Сейчас работы временно остановлены из-за сильно выросших цен.