Жители сами ремонтируют тротуары – заливают ямы цементом

Так ямы на тротуарах заделывали жители микрорайона Пилайте. Вильнюсцы устали ходить по неровным тротуарам, поэтому использовали оставшийся после ремонта цемент для заделывания ям. Правда, муниципалитет в такой помощи не нуждался – тротуар на ул. Видуно уже давно планировалось ремонтировать.
"В этом году на ул. Видуно уже начат ремонт тротуара. Сейчас работы проводят от ул. Смалинес до ул. Папилену, работы завершат до 15 октября", – указал муниципалитет.
Потом будет проведен ремонт тротуара на ул. Папилену до ул. Истутес. Эти работы планируют завершить до конца ноября.
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