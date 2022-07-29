Жители Рокишкиса напуганы: в центр города приходят больные животные

Нийоле Пранскунайте из Рокишкиса сказала, что таких лисиц может быть много. Трудно их сосчитать, поскольку у лисиц территории пересекаются, лисицы могут жить вместе. Ситуация сложная, поскольку никто не хочет заниматься лечением этих животных.

"Ветеринары не хотят их принимать из-за действующих требований и ответственности, а отстрел, как предлагают люди - не решение проблемы. Я связалась с ассоциацией Laukinių gyvūnų globa в Шилуте, они обещали вылечить животных. Мне звонят люди, говорят - видел у поликлиники, у объездной дороги, к дому подходила. Такое животное сначала надо подманить с помощью корма, подкармливать в определенном месте, потом поймать. Это долгий процесс, а людям кажется, поставь ловушку, где лиса раз в неделю проходит, и поймаешь. Так не бывает. Для людей такие животные не опасны, но приближаться не стоит, чтобы лиса не укусила. Вот для собак такой гость опасен, он может заразить их чесоткой. Если бы у нас были кормушки для диких животных, там можно было оставить лекарства, но у нас нет таких мест", – сказала Нийоле.

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Читатель портала Rokiškio Sirena прислал в редакцию видео и сказал, что больные лисы приходят в город и не боятся людей. Нийоле напомнила, что животные, живущие вблизи людей, ведут себя не так, как те, которые живут в лесу.

"Не первое поколение этих лис выросло около людей. Лисы приводят детенышей в сараях, хлевах, поэтому они не являются совершенно дикими. Они не боятся людей. Ситуацию можно решить. Просьба, присылайте мне фото и видео в мессенджер или звоните по номеру 8 698 86699", сказала Нийолшa.