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Жители города и района Вильнюса, опрошенные Delfi в воскресенье, рассказали, как они выбирали кандидата в мэры и было ли трудно принять решение.

Все в Вильнюсском районе единогласно соглашаются, что интрига будет.

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