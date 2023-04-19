Жители просят о помощи: из крана течет вонючая вода

"Воняет то сильнее, то меньше, на вкус - как болотная. Хуже всего бывает тогда, когда чистишь зубы, ужасная вонь, прямо выворачивает наизнанку", – сказала староста деревни Рима Добровольскене.

Ее слова подтвердил сосед Аурелиюс Григалаускис: "Эту воду не пьет даже собака".

Воду жители покупают в магазине. Воду из крана ни для питья, ни для приготовления пищи люди не используют. Не помогают даже фильтры.

Один житель рассказал, что в его усадьбу на 10 дней приехали отдыхать немцы, но уехали раньше из-за плохой воды. После этого житель деревни обратился в Государственную продовольственно-ветеринарную службу и попросил исследовать воду.

"Они сказали, что все хорошо, хотя аммоний в 3 раза превышает норму", – рассказал мужчина.

Жители говорят, что иногда качество воды улучшается, но потом снова ухудшается.

По словам Добровольскене, в последнее время никто не промывает трубы системы, хотя раньше после такой процедуры качество воды улучшалось.

Kretingos vandenys отвечали старосте, что проводят работы по улучшению качества воды, но на деле ситуация не меняется.

Жителей возмущает и то, что их не информируют о данных исследования воды.

"Мы просим прислать нам результаты исследований, а нам отвечают, что вода пригодна для использования", – сказала Добровольскене.

По данным компании Kretingos vandenys, информация о работах есть на их сайте, там же можно найти и результаты исследований.

ВРИО глава Kretingos vandenys Донатас Сирутис сказал, что были планы подключить деревню Лаздининкай к водопроводной сети Дарбенай, но из-за нехватки средств от этой идеи отказались.

За последние два года в Государственную продовольственно-ветеринарную службу поступали две жалобы от жителей деревни Лаздининкай. Одна из жалоб подтвердилась. После проверки воды выяснилось, что она не пригодна для использования. Последняя жалоба поступала в августе 2022 года. Однако тогда вода была нормальной, инспекторы никаких отклонений от нормы не обнаружили.

В январе 2023 г Государственная продовольственно-ветеринарная служба оценила качество воды Kretingos vandenys за 2022 год. Данные показали, что вода из Лаздининкай не отвечает требованиям по одному показателю - высокое содержание аммония. Этот факт связывают с природными особенностями воды в этом месте, но не с загрязнением.

"Однако поставщика обязали обеспечить соответствие нормам", – сказала представитель Клайепдского отделения Государственной продовольственно-ветеринарной службы Рита Вискантене, заметив, что вода в деревне безопасна для использования.

Сирутис сказал, что компания Kretingos vandenys работает над улучшением качества воды, внедряет новые технологии и надеется на положительный результат.