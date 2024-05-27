Жители предлагают переименовать улицы С.Нериес и Л.Гирос в А.Бразаускаса, С.Повилайтиса

В минувшую среду Комиссия исторической памяти Вильнюсского муниципалитета ознакомилась с вариантами названий для улиц столицы, которые планируют переименовать (С.Нериес и Л.Гирос). Член комиссии Гайва Ауглене сказала, что вильнюсцы предложили 1776 вариантов, из которых выбраны 156 имен собственных и 340 общих названий.