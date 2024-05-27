Жители предлагают переименовать улицы С.Нериес и Л.Гирос в А.Бразаускаса, С.Повилайтиса

"Из 1776 мы убрали те, которые уже используются", – сказала Ауглене.
В числе вариантов – улица Альгирдаса-Миколаса Бразаускаса, Аьжгимантаса Чекуолиса, Миколаса Рёмериса, Витауте Жилинскайте, Габриэле Петкявичайте-Бите, Донатаса Банёниса, Бируте Гальдикас, Ирены Вейсайте.
Кроме того, эти улицы предлагают назвать Шальтибарщу (холодного борща), Цепелину, Гирос, Мидаус, Вичё, Дайну швянтес, Кряпшинё, Футболо, Лепос 6-осёс.
Были также варианты: Петра Чайковского, Степана Бандеры, Мариуполя, Йонаса Норейки, Тадаса Тумаса-Мильжинаса, Ромуальдаса Озоласа, Стасиаъса Повилайтиса.
Предлагали также назвать улицы именами Нийоле Садунайте, Юозаса Апутиса, Юргиса Кунчинаса, Антанаса Йонинаса, Казиса Варнялиса, Казимераса Симонавичюса, Виталиюса Цололо, Св. Фабияна, Леонидаса Донскиса, Йонаса Радванаса, Матея Казимира Сарбевского, Св. Екатерины, Казиса Бинкиса, Виолеты Палчинскайте, Аудрюса Бачюлиса, Самущля Бака.
Пока ни один из вариантов комиссия не обсуждала – это сделают после встречи с представителями общины микрорайона Фабийонишкес, сказал председатель комиссии Камиле Шерайте-Гогелене.
Выбранные названия улиц будут представлены на утверждение горсовету. После его решения улицам будут присвоены новые названия.