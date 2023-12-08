Жители получают счета за отопление за ноябрь: вильнюсцы будут платить больше, чем год назад

В ноябре 1 кВт/ч теплоэнергии в Вильнюсе был на 5% дешевле, чем год назад – 8,37 цт/кВт/ч без НДС (в прошлом году 8,77).

В этом году не используется обессеренный мазут, но блок Вильнюсской когенерационной электростанции, производящий теплоэнергию, работает в режиме испытания, компания использует много газа.

"Плату за отопление подсчитывают, перемножая тариф на количество использованной энергии. Чем ниже температура на улице, тем больше энергии надо для отопления. Больше тепла требуется также, когда тает снег и появляется влажность, когда дует сильный ветер. К сожалению, погодные условия не подчиняются ни поставщикам тепла, ни клиентам, однако от них зависит размер счета, несмотря на более низкую стоимость теплоэнергии", – сказал представитель компании Лауринас Якубаускас.

По данным Литовской гидрометеорологической службы, ноябрь в Вильнюсе был самым холодным с 2016 г. - средняя температура была +1,8 градусов (год назад +2,3).