Жители получают письма с требованием убрать заборы с государственной земли, жители возмущаются

В одной из групп на фейсбуке обсуждаются такие требования НЗС.

Жительница Вильнюсского района Сольвейга писала, что получила письмо из НЗС: "Вчера получила письмо из НЗС, в котором сказано, что я захватила 3 кв. м государственной земли. Даче 40 лет, забор стоит 30 лет, сносить его не хочется. Кто знает, что можно сделать, с чего начать разговор с НЗС? Участок мерили лет 12 назад, все было хорошо".

Похожей заметкой поделилась и Ольга: "У нас та же ситуация. Писали НЗС объяснение, что все было сделано 20 лет назад, тогда появился забор и живая изгородь в 5 м от забора, поскольку земля принадлежит садоводческому товариществу, надолго взята в аренду. По старому плану, все хорошо <...> но сейчас, когда перемерили, получилось, что наш забор на государственной земле".

Зигмантас написал, что ему пришлось сносить забор, несмотря на двухлетнюю переписку с НЗС.

Представитель НЗС Аудрюс Гелжинис сказал, что после проверок, проведенных в 2022 году, установили 3085 случаев захвата частной и государственной земли.

По его словам, каждый подобный случай рассматривают отдельно. Он заметил, что не во всех случаях приходится сносить постройки, иногда, если это допускает закон, можно купить землю у государства.

Он отметил, что сужение дорог в садоводческих товариществах могло быть результатом разных действий: изменение ширины дорог на планах; из-за изменения границ участка в ходе измерения; из-за использования участков не по документам, самовольного захвата государственной земли.

Гелжинис подчеркнул, что в таких случаях жителям рассылают письма с просьбой добровольно устранить нарушение в указанный срок. Если этого не будет, то НЗС обращается в суд, чтобы обязать жителя выполнить постановление. "В 2022 г. за нарушение правил использования земли были выписаны штрафы на сумму 44 367 евро", – отметил он.

Жавинта в Facebook написала, что из-за таких заборов сами жители могут столкнуться с проблемами.

"Нам довелось с этим столкнуться. Какая ширина дороги? Если дорога узкая, то ничего не сделаете, был случай, горел дом, так не смогла пожарная машина подъехать. После этого около 10 участков перемерили и "сдвинули" в сторону. Другого варианта не было, не было места для коммуникаций", – рассказала она.

Наличие проблемы подтвердил и представитель ПУ Станция скорой помощи Дарюс Гаспарюнас. Он сказал, что в некоторых садоводческих товариществах дороги такие узкие, что даже скорая не может проехать.

Сейчас готовят новые законы, в соответствии с которыми, дорога в садоводческих товариществах не должна быть уже 4,5 м, чтобы по ней могли проехать автомобили скорой, пожарной и других служб.