Жители подписывают петицию: публично просят Грибаускайте принять участие в президентских выборах

Блогер Ричардас Савукинас создал петицию в интернете. В ней обращаются к экс-президенту Дале Грибаускайте с просьбой принять участие в президентских выборах.

"Уважаемая президент Даля Грибаускайте, мы, ниже подписавшиеся, обращаемся к Вам. Литва переживает тяжелое и опасное время, такое время, которое требует сплочения, сильной воли, жесткости и решительности. Такое время, которое отвечает именно Вашим способностям управления страной.

Вы умеете лучше всех. Поэтому обращаемся к Вам и просим вернуться в политику, идти на выборы и одержать победу. Мы верим в Вас. Вы нужны нашей стране. Нам нужны Вы. Вт наша президент", – сказано в петиции.

На сегодняшний день петицию подписали больше 4000 человек, собрана помощь на сумму 725 евро. Подписи планируют собирать до 24 сентября.