Жители подписывают петицию: публично просят Грибаускайте принять участие в президентских выборах

Блогер Ричардас Савукинас создал петицию в интернете. В ней обращаются к экс-президенту Дале Грибаускайте с просьбой принять участие в президентских выборах.
"Уважаемая президент Даля Грибаускайте, мы, ниже подписавшиеся, обращаемся к Вам. Литва переживает тяжелое и опасное время, такое время, которое требует сплочения, сильной воли, жесткости и решительности. Такое время, которое отвечает именно Вашим способностям управления страной.
Вы умеете лучше всех. Поэтому обращаемся к Вам и просим вернуться в политику, идти на выборы и одержать победу. Мы верим в Вас. Вы нужны нашей стране. Нам нужны Вы. Вт наша президент", – сказано в петиции.
На сегодняшний день петицию подписали больше 4000 человек, собрана помощь на сумму 725 евро. Подписи планируют собирать до 24 сентября.
В июле 2023 года консультант Грибаускайте Года Баценскене заверила Delfi, что экс-президент не планирует претендовать на этот пост еще раз. В июле 2022 года Грибаускайте сказала, что после второго срока на посту президента она ушла из активной политики.
"Начинаются дискуссии о президентских выборах 2024 г. Повторяю еще раз, после второго срока на посту президента я ушла из активной политики. В публичном пространстве я останусь, иногда буду высказываться по актуальным вопросам. Меня никто не может лишить права на личное мнение. Всем, кто меня поддерживает, спасибо за понимание. Всем, кто меня не любит – успокойтесь и не дергайтесь", – писала экс-президент в фейсбуке.