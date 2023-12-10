Жители подняли службы на ноги: компания не возвращает деньги за бытовую технику

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что с начала года зарегистрировано 87 жалоб. "В 28 случаях уточняются обстоятельства", – сказал он.

"Большую часть жалоб пока рассматривают без привлечения суда. Принятые решения компания должна будет выполнить. Рассмотрение небольшого числа жалоб прекращено, поскольку сторонам удалось найти мирное решение проблемы", – сказала она.

Представитель ГСЗПП Милда Дейманте сказала, что служба получила больше 100 жалоб в связи с действиями Eimeta.

"По нашим данным, пострадали больше 150 физических и юридических лиц. Число пострадавших постоянно растет. (…) Кроме того, компания, возможно, неправильно учитывала средства, не выписывала жителям счета за товары, и избегала ответственности", – указала Реда (настоящее имя редакции Delfi известно).

Портал Delfi получил письмо, в котором сказано, что пострадали от действий Eimetа как физические, так и юридические лица. Магазин обвиняют в том, что он не выполняет обязательства о не возвращает деньги.

Первым о сложившейся ситуации сообщил портал 15min.

Сама компания прокомментировала Delfi жалобы клиентов. Она указала, что за последние 5 месяцев их оборот составил больше 2 млн. евро, компания получила около 2000 заказов, из них 1650 выполнены.

"Осталось около 350 заказов, их надо выполнить или вернуть деньги. Сейчас мы уделяем внимание уже сформированным заказам, новые товары не продаем, пока не выполним имеющиеся", – указали представители Eimeta.

Компания работает 25 лет и не планирует объявлять банкротство.

На сайте Rekvizitai.lt сказано, что компания была основана в Вильнюсе и работает 25 лет – с 1998 г. Правда, сейчас электронный магазин не работает, новые заказы компания не принимает. По указанному номеру никто не отвечает. Физический магазин компании в Вильнюсе также не работает.

По официальным данным, компанию возглавляет Виолета Красаускене. Правда, Delfi получил письма, написанные в июле, в которых указано, что за расширение компании отвечает дочь Красаускене Лина Красаускайте.