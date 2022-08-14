Жители поделились новыми счетами за электричество: когда видишь цифры, трясутся и руки и ноги

Читатели Delfi рассказали, какие счета они получили за июль.

Некоторые случаи прокомментировало Литовское агентство энергетики (ЛАЭ).

Житель Тельшяй испугался, увидев счет. Сумма выросла в два раза (компания Ignitis, план "Разумный"). В июне за 250 кВт сумма была 50 евро, а в июле за 300 кВт – 131 евро. Даже с компенсацией тариф составляет 0,37 евро.

"Если выбран план "Разумный", то он связан с ценой на бирже Nord Pool. На бирже цена меняется, поэтому и цена 1 кВт каждый месяц будет разной, в зависимости от цены на бирже", – объяснило разницу ЛАЭ.

Потребитель из Йонишкского района сказал, что до заключения договора с Ignitis платил за дневной тариф 0,189 евро и 0,124 - за ночной, сейчас цены выросли до 0,46 и 0,43 евро. Значит цена выросла в 3 раза.

"Указанные цены за июнь - это цена общественного поставщика для участников II и III этапа либерализации. С июля участники II этапа получают электричество от независимого поставщика (если подписали договор). Поэтому за свет платят по указанным тарифам. Кроме того, если человек выбрал поставщика, предлагавшего самые высокие тарифы, платить придется больше. Есть поставщики с более благоприятными тарифами", – поясняет ЛАЭ.

Вильнюсец, который пользовался услугами Perlo Energijа в июне израсходовал 303 кВт и заплатит 45 евро, а в июле за 310 кВт получил счет 82 евро. Цена выросла почти в два раза.

"Непонятно, когда был заключен договор - с июля или раньше и какой план был выбран. Но после заключения плана с независимым поставщиком, платить надо по указанным в договоре тарифам. Если договор был заключен прежде, надо выяснять, откуда такая цена", – отмечает ЛАЭ.

Мать двоих детей из Кельмеского района в фейсбуке рассказала, что счет вырос в два раза.

"Я декларировала показания счетчика на несколько дней позже. Это наша беда, придется платить по новым тарифам. Я открыла письмо, раньше мы платили 150 евро в месяц за 800 кВт, а сейчас за то же количество 330 евро. Я позвонила в Ignitis, ESO, спрашивала: может наш договор не утвержден или произошла ошибка. Мне ответили: договор подписан, вы платите – 47 цт за кВт. Мое настроение: руки и ноги трясутся. Вопрос – может, придется отказаться от электричества, сколько могут лезть к нам на шею. Мы не хотим столько платить. Я интересовалась ситуацией в других странах (мы жили и в Норвегии, и в Ирландии), – там нет таких счетов. Почему мы в Литве столько платим, и как работающим молодым семьям выжить?" – вопрошала женщина.

Но есть и такие потребители, которые довольны счетами, поскольку заключили договоры раньше и фиксировали цену на несколько лет до конца октября 2022 года.

"Я подписал договор с Igniti в 2020 г. Похоже, не прогадал: за 370 кВт – 56 евро, 1 кВт – 0,145 евро", – радовался мужчина.

Пресс-секретарь Ignitis Лаура Беганскене сказала: "Сейчас из-за войны в Украине и действий России на рынке природного газа цены на электричество достигли невиданных высот. Результат мы видим в счетах жителей. Около 500 000 наших клиентов с 1 июля получают электричество по договорам с компанией как независимым поставщиком. До 1 июля действовала установленная государством цена - 18,9 центов за дневное и 12,4 центов за ночное электричество, с 1 июля действуют цены, на которые клиент согласился, подписав договор".