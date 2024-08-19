Жители Пагиряя протестуют возле Министерства экономики и инноваций против деятельности компании Homanit

Пикет проходил параллельно со встречей представителей МЭИ, Homanit Lietuva, Министерства окружающей среды, Агентства по охране окружающей среды, Вильнюсского районного муниципалитета и общины Пагиряя в упомянутом министерстве.
Как заявляют представители общины, есть подозрение, что министерства и ответственные ведомства попытаются оказать давление на жителей с целью подтолкнуть их к компромиссу. Однако жители подчеркивают, что община искала компромисс почти 4 года.
В начале мая Региональный административный суд обязал Агентство по охране окружающей среды пересмотреть отчет об оценке воздействия завода по производству древесноволокнистых Homanit Lietuva, строящегося в селе Пагиряй Вильнюсского района, на окружающую среду. Этот завод, как сообщил суд, будет работать в охранной зоне водоисточника, где хозяйственная деятельность строго ограничена.
По словам представителей общины Пагиряя Medeina, они убеждены в том, что предприятие Homanit Lietuva, собирающееся осуществлять производство в этом районе, планирует использовать химикаты. Данный риск, по словам жителей, не оценивался Агентством по охране окружающей среды.
По данным общины, в мае прошлого года Высший административный суд Литвы (ВАСЛ) признал незаконным приказ Геологической службы Литвы при Министерстве окружающей среды о сокращении Пагиряйского водоисточника. Однако министерство игнорирует это решение и пытается изменить Закон об особых условиях землепользования, разрешив тем самым неограниченную химическую деятельность в охранных зонах водоисточников.
В начале июля жители села Пагиряя организовали пикет возле ведомства в связи намерением министерства сократить Пагиряйский водоисточник и позволить бизнесу вести строительство как на его территории, так и на территории других водоисточников.
Присутствовавшие на мероприятии люди, которых пришел поддержать депутат Альгирдас Сисас, уверяли, что потакание бизнесу со стороны министерства приведет к уничтожению питьевых ресурсов Литвы.
Как тогда заявила экс-замминистра окружающей среды Раминта Радавичене, вышедшая ответить на вопросы пикетчиков, несмотря на то что опасения жителей понятны, если деятельность Homanit Lietuva не будет соответствовать требованиям, она не сможет осуществляться. Также вице-министр утверждала, что размеры водоисточников постоянно пересматриваются, этот процесс нормальный и не облегчается. Однако общине Пагиряя такие заявления показались неубедительными.
Инвестиции предприятия Homanit в селе Пагиряй составляют 200 млн евро.