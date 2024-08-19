Жители Пагиряя протестуют возле Министерства экономики и инноваций против деятельности компании Homanit

Присутствовавшие на мероприятии люди, которых пришел поддержать депутат Альгирдас Сисас , уверяли, что потакание бизнесу со стороны министерства приведет к уничтожению питьевых ресурсов Литвы.

Как тогда заявила экс-замминистра окружающей среды Раминта Радавичене, вышедшая ответить на вопросы пикетчиков, несмотря на то что опасения жителей понятны, если деятельность Homanit Lietuva не будет соответствовать требованиям, она не сможет осуществляться. Также вице-министр утверждала, что размеры водоисточников постоянно пересматриваются, этот процесс нормальный и не облегчается. Однако общине Пагиряя такие заявления показались неубедительными.