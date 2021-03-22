Жители ответили на вопрос, кто в Литве был лучшим президентом, премьером и спикером

Участников опроса просили назвать, кто, по их мнению, лучше всего выполнял функции президента, спикера и премьер-министра.

32,1% участников опроса назвали лучшим президентом Валдаса Адамкуса, на втором месте - Даля Грибаускайте (27%), на третьем - Бразаускас (24%), на четвертом - Науседа (5%), на пятом Паксас (3,7%). Еще 8,2% респондентов на вопрос не ответили.

„Spinter tyrimai“ apklausa: geriausiai pareigas atlikę prezidentai. DELFI

"Науседу оценили таким низким баллом (5%) – почти как Паксаса. Это значит, что большинство недовольно работой Науседы. Надо вспомнить, когда выбирали президента, во втором туре о набрал в два раза больше голосов, чем Шимоните. У нее сейчас рейтинг довольно высокий. А глава страны в таблице упал очень низко. Если бы я был в команде президента, я бы этом озаботился", – сказал политолог Кястутис Гирнюс.

Респондентов спрашивали и о лучшем, по их мнению премьер-министре. Четверть участников опроса назвали лучшим премьером Ингриду Шимоните (25%). На втором месте - Саулюс Сквернялис (17,8%), на третьем - Бразаускас (17,4%). Далее идет Альгирдас Буткявичюс (5,5%), Андрюс Кубилюс (4,6%), Казимира Прунскене (2,2%) и Роландас Паксас (2%).

За Паксасом следует Гедиминас Киркилас (1,8%), Адольфас Шляжявичюс и Гедиминас Вагнорюс (1,4%), Александрас Абишала и Бронисловас Лубис набтали по 1,3%, последний в этом рейтинге Миндаугас Станкявичюс (1%). Еще 17,3% участников опроса на вопрос не ответили.

„Spinter tyrimai“ apklausa: geriausiai pareigas atlikę ministrai pirmininkai. DELFI

У респондентов просили назвать и лучшего спикера парламента Литвы. Лучшим они выбрачи Юршенаса (15,4%), за ним идет Ирена Дегутене (13,3%), на третьем месте - Бразаускас (11,7%).

Далее идет нынешний спикер Чмилите-Нильсен (10%), за ней - Витаутас Ландсбергис (8%), Артурас Паулаускас (3,9%), Арунас Валинскас (2,8%).

Видаса Гедвиласа назвали 1,6%, Лорету Граужинене – 1% респондентов. Последний в рейтинге - Викторас Мунтянас (0,7%). Еще 22,7% на вопрос не ответили.