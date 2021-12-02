Фамилия Путейкиса в начале этой недели всплыла в истории с подделкой депозитных знаков на таре, а Гражулиса – с превышением скорости.

Модератор пресс-конференции Криступас Кривицкас сообщил, что он стал помощником Гражулиса.

"Это логичный и последовательный шаг, решение. Ведь мы втроем являемся руководителями "Союза народа и справедливости. (…) Хочу обратить ваше внимание на то, что Минюст недавно зарегистрировал Гражулиса председателем нашей партии", – сообщил Кривицкас.

Он сказал, что обсуждаемые в СМИ происшествия связаны "с политической деятельностью, которая явно не приемлема владельцам СМИ, политическим партнерам".

"Я не ошибусь, сказав, что немалая часть работников редакций - члены общины ЛГБТ, они более или менее активны, особенно те, кто работает на национальном телевидении. Они поддерживают это.

Очень жаль, что в последнее время СМИ ищут любой способ для компрометации лидеров союза Гражулиса и Путейкиса, и ведут себя как политическая партия или организация", – сказал Кривицкас.

Он заметил, что любой текст о Гражулисе и Путейкисе собирает большую аудиторию. "Пятрас становится литовским Дональдом Трампом. (…) Рейтинги СМИ снижаются, а Пятраса – растут", – сказал Кривицкас.

"Если вы заметите, что СМИ меня хвалят, знайте, я продал себя", – заявил Гражулис. Он сказал, что на него нападают, потому что партия активно действует.

"Призываю всех примкнуть к нашей партии. Давайте попробуем освободить Литву демократическим способом из рук этого правительства, которым правит женщина", – критиковал Гражулис нынешнюю власть.

Путейкис представил свою версию "бутылочной истории".

"Я по наследству получил гараж покойного брата, открыл его, а там - 30 пакетов с тарой, которая была рассортирована по цвету и размеру, было сложно что-то понять. И был большой мешок, на котором брат написал "сволочи не принимают". (…) Я стал по пути на работу вывозить тару. И выяснилось, что надпись "сволочи не принимают" - правда", – заметил Путейкис.

По его словам, после этой истории ему и жители стали привозить бутылки, которые не принимают автоматы по приему тары.

"По правилам, если не принимает автомат, это должен сделать работник. Разгорелся конфликт, охранник вызвал полицию, я сказал, "хорошо, выясним все". Я отвез тот экземпляр тары из-под сока Very berry 0,33 л в ближайший магазин, вызвал охрану и мы провели эксперимент. Они смеялись, поскольку знают это, не я первый", – сказал Путейкис.

"Приехала полиция, спросила, в чем дело, я ответил, что автомат не принимает тару", – рассказал он. А охранник, по его словам, сказал, что клиент подделывает депозитные знаки.

"Но на самом деле, это тара из мешка моего брата. После каждой непринятой бутылки я писал администраторам магазинов, у меня есть вся переписка", – заметил Путейкис.

Delfi напоминает, что инцидент с Путекисом произошел 29 ноября, в 12 ч., в магазине Norfa, в Вильнюсе, на ул. Л.Асанавичютес. Охранник уверяет, что Путейкис сдал 20 бутылок с фальшивыми депозитными знаками, получил за них 2 евро. Задержанный не возместил нанесенный магазину ущерб, поэтому охранник вызвал полицию. Полиция выяснила, что задержанный - экс-депутат Путейкис.