Жители Науяместиса фиксируют под окнами наркоманов, реакция полиции удивляет

"В Вильнюсе между домами 27 и 31 на проспекте Саванорю, постоянно собираются наркоманы. Они на глазах у прохожих и жителей колются, раздеваются", – об этом жители сообщили в фейсбуке.

В фейсбуке пользователи поделились и видео.

Жительница Вильнюса сообщила, что она пыталась вызвать полицию, но стражи порядка появились через два часа, когда наркоманов уже и след простыл.

"Они туда приходят, колются и уходят, через какое-то время снова возвращаются. Был день, когда здесь сидели пьяницы, жители вызвали полицию. Действия приехавших полицейских удивили: не выходя из машины, они велели собравшимся прекратить распивать спиртные напитки в общественном месте. Алкаши разбежались, полиция уехала, все. Через час алкаши вернулись", – писала женщина.

Автор этой записи рассказала журналистам, что проблемы начались в прошлом году, когда в этом месте, под окнами, оборудовали зону отдыха.

"Здесь стали регулятрно собитраться пьяницы и наркоманы, – сказала она. – Жалко детей и пенсионеров, которые пользуются зоной отдыха по назначению, они вынуждены все это наблюдать".

Женщина рассказала, что ситуация в этом месте ухудшилась, когда 5 лет назад в один из соседних домов приехали новые жильцы одной социальной квартиры (их переселили из цыганского табора), которые торгуют наркотиками - к ним постоянно ходят наркоманы.

"Я написала заявление в epolicijа, но никакой реакции не последовало. Хотелось бы, чтобы полиция начала патрулировать около таких "зон отдыха", около дома, где поселились вышеупомянутые жильцы. Может удалось бы урегулировать ситуацию", – сказала она Delfi.

Представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала, что 13 июля в полицию поступило заявление через epolicijа, его передали второму комиссариату полиции.

"Полиция обратит внимание на эту проблему и будет чаще проверять указанное место. Граждан, которые заметили правонарушителей, просят немедленно звонить по номеру 112", – сказала она.