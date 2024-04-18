Жители могут приобрести конфискованные вещи, в том числе и драгоценности

Канцлер ГНИ Дайнюс Ясюлис сказал, что конфискуют не только драгоценности, но и другие товары. Люди надеются, что такие вещи государство продаст по более низким ценам, однако, по словам Ясюлиса, цены устанавливают с помощью специалистов.
"Стоимость драгоценностей устанавливает Литовская пробирная палата. Изъятые решением суда драгоценности мы передаем в Литовскую пробирную палату, она устанавливает цену, по этой цене наш партнер реализует товары", – рассказал он.
По словам Ясюлиса, сейчас на рынок уже попали конфискованные товары на сумму 31 000 евро.
"В 2023 году за счет продажи таких товаров мы выручили 7500 евро", – сказал канцлер.
Товары бывают разные. "От колец , цепочек до других ювелирных изделий из драгметаллов и с драгоценными камнями", – прибавил он.
"Самым дорогим было колье за 1500 евро", – сказал Ясюлис.
По его словам, реализация конфискованных товаров требует времени.
"Это не то имущество, которое можно быстро реализовать. Это ювелирные изделия, поэтому в силу ее стоимости не удается продать ее очень быстро. Бывают товары, нуждающиеся в срочной реализации. В 2023 г. это были удобрения, у них был срок годности. Их продали с аукциона", – рассказал Ясюлис.
Сейчас ГНИ ищет компанию, которая в течение ближайших трех лет занималась бы продажей таких товаров.
"Главный критерий – прозрачность деятельности компании, это должен быть ответственный налогоплательщик", – заметил канцлер.
Журналисты посетили компанию Vilmarlita, которая занимается продажами конфискованных драгоценностей. Продавец Светлана сказала: "Здесь золото, в первом ряду кольца, во втором серьги, далее идут кулоны и цепочки. На второй и третьей полке изделия из серебра".
Здесь есть и изделия из янтаря.
Все эти изделия можно купить по интернету.