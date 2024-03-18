Жители микрорайона Жверинас возмущены - сносят деревянный дом, построят бизнес-центр

 
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Žvėryne griaunamas dar vienas medinukas
Žvėryne griaunamas dar vienas medinukas
ФОТО: Made in Vilnius
Не всех жителей Литвы порадовала субботняя прогулка. Некоторые вильнюсцы были поражены и расстроены - в столичном районе Жверинас сносят еще один деревянный дом, пишет портал Made in Vilnius.

Жители в социальных сетях писали, что сносят красивый и уникальный деревянный дом. Многие надеялись, что этот дом будет реконструирован.

На деле все обстоит иначе: дом сносят, на его месте появится административное здание.

Дом с мезонином был построен в 1911 г. (архитектор Антоний Филипович-Дубовик), реконструирован в 1933 и 1935 гг. (архитектор К.Буйко). Он не был включен в реестр культурных ценностей, поэтому его не реконструировали.

Муниципалитет уже одобрил новый проект. На первом этаже нового здания будут коммерческие помещения. Подрядчик должен привести в порядок территорию вокруг участка, сохранить 5 деревьев.

Проект нового здания - ЗАО JP Architektūra.

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