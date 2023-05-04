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Жители Мажейкяйского района в социальных сетях делятся информацией о том, что идет снег. А синоптики информируют, что ночью заморозки фиксировались даже в воздухе.
Mažeikių rajono gyventojai stebisi sniegu.
Mažeikių rajono gyventojai stebisi sniegu.

Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что минувшей ночью заморозки местами фиксировались даже в воздухе.

"Много где заморозки фиксировались в воздухе. Температура была между –3 и +3°C, у моря 3–7 градусов тепла. На поверхности почвы заморозки составили –6°C", – сообщают синоптики.

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