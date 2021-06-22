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В жару на пляжи съезжается большое количество жителей. Представитель спасателей отмечает, что не все отдыхающие соблюдают правила и думают о безопасности, люди сгорают на солнце, некоторые пожилые жители теряют сознание.
Lietuviai plūsta į pajūrį / Mindaugo Milinio nuotr.
Lietuviai plūsta į pajūrį / Mindaugo Milinio nuotr.

Спасатели предупреждают, что родители обязаны присматривать за находящимися в воде детьми.

Замдиректора компании "Клайпедские пляжи" Александрас Сиакки сказал Delfi, что на выходных на море было очень много людей.

"Люди со всей Литвы съехались не только в Палангу, но и в Клайпеду, не все из них думали о безопасности", – сказал он.

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По словам собеседника, многие люди сгорели на солнце. "Надо было иметь при себе шляпы, кремы от солнца, зонты, было около 30 градусов. Было видно, какого цвета была кожа у людей после обеда. Многие обгоревшие обращались за помощью. Одного пришлось провожать до машины, ему было тяжело идти, на солнце сильно обгорела нога", – рассказал Сиакки.

Другая проблема - у многих поднялось давление.

Другие принесли на пляж сладкие напитки. Некоторых людей покусали пчелы и осы.

"Я все рекомендую приносить в жару воду – не сладкие напитки, не фрукты, поскольку много ос, пчел", – заметил специалист.

Он напомнил жителям, что в такую погоду надо ходить на пляж утром и вечером.

Врач скорой помощи Андрюс Чернаускас предупредил, что в такую погоду долго находиться на солнце опасно.

"В такую погоду надо проявить осторожность, позаботиться о себе. Жара плохо действует даже на здоровых людей, а если человек пожилой или с хроническими болезнями, он должен думать о том, как себя вести, планировать свои работы", – сказал медик.

Он напомнил, что самое опасное время с 11 до 16 часов. "В эти часы нельзя находиться под палящим солнцем", – сказал Чернаускас.

По его словам, не для всех благоприятна и резкая смена температуры, если разморенный на жаре человек прыгает в холодную воду.

Чарнаускас работает в Вильнюсе. По его наблюдениям в столице в эти дни особых инцидентов нет. "Такое ощущение, что многие жители Вильнюса уехали на море. Суббота у нас была спокойной, в воскресенье пациентов было больше, но самый большой поток наблюдался в понедельник", – сказал медик.

Он заметил, что пострадавших от жары было немного.

"Но мы сталкиваемся с людьми, у которых в жару обостряются хронические заболевания. Особенно страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, люди с больными почками. Из-за повышения давления наблюдается целый ряд неприятных симптомов – слабость, головокружение, тошнота, сердечные и головные боли", – сказал Чернаускас.

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