Он сказал, что Вильнюсский муниципалитет получил почти 400 заявок, а с 5 февраля запрет вступит в силу в 28 домах.
"Мы видим, что обращается много людей. Почти 400 заявок только в Вильнюсе. Муниципалитет получил дополнительную работу. Пока удалось обработать 270 заявок, в этих домах рано или поздно вступит запрет, остальные заявки еще рассматривают.
С 5 февраля запрет вступит в силу в 28 вильнюсских многоквартирных домах", – сказал Бужинскас.
После принятия запрета дается две недели на информирование жителей и подготовке. Администратор дома должен развесить соответствующие знаки, информировать жителей.
Бужинскас сказал, что информацию обо всех принятых решениях можно найти в реестре.
"Естественно, около дома, в подъезде должны повесить соответствующую информацию, разослать ее жителем по эл. почте. Все зависит от способа коммуникации в конкретном случае", – сказал специалист.
С 5 февраля жители 28 домов уже могут жаловаться на соседей, если те будут нарушать действующий порядок.
"Мы считаем, что с соседями лучше всего договариваться по-хорошему, а не бегать с фотоаппаратом. Но если договориться не получается, тогда делайте снимки, указывайте имя, фамилию, адрес. И этих данных достаточно для того, чтобы начать рассмотрение", – сказал Бужинскас.
Он также ответил на вопрос, возникающий у многих жителей – не нарушает ли право на личную жизнь фотографирование курящего соседа.
Бужинскас сказал, что это связано с фиксацией административного правонарушения, поэтому можно делать снимки.
По словам специалиста, муниципалитет считает принятый закон избыточным.
За нарушение этого закона полагается - в первый раз предупреждение, а далее штраф от 20 до 90 евро.
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