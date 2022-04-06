Жители Литвы за месяц выкупили годовое количество соли: одни хранят, другие продают по 2,5 евро

Однако это остановило не всех покупателей, некоторые продолжают скупать соль, поэтому торговцам пришлось ограничить ее продажи в одни руки. Представители сетей заметили, что одни покупатели складируют соль у себя дома, а другие перепродают по более высокой цене.

Представитель Norfa Дарюс Рилишкис сказал, что в марте было продано в 6 раз больше соли, чем обычно.

"Это значит, что за месяц продали столько, сколько раньше продавали за полгода. Украинская соль распродана. Мы продавали ее так: если брали две пачки, то цена была по 0,39 евро, а если люди брали третью - то она уже стоила 1 евро. Так мы старались остановить массовую скупку соли, чтобы ее могло купить как можно больше людей. Сейчас мы продаем польскую и итальянскую соль по 45 центов за кг. Эту соль уже покупают не так активно - в два раза больше, чем обычно", - сказал он.

Представитель Iki Вайда Будрене сказала, что сеть продала в два раза больше соли, чем год назад. "Можно сказать, что клиенты купили соль на год вперед. Сейчас самая популярная соль стоит 0,59 евро. Осталась одна проблема - ее раскупают, едва соль появляется на прилавках. Хочу акцентировать, что соль есть, мы привозим ее из Чехии. Чтобы соль могли купить все желающие, мы ограничиваем продажи до 6 шт в одни руки", - заметила пресс-секретарь сети.

Будрене сказала, что люди говорят, будто покупают соль для консервирования.

"Другие говорят, что не знают, будут ли делать консервы, но все берут, и они покупают, вдруг понадобится", - заметила она.

Пресс-секретарь Rimi Габриэле Шеренене сказала, что очень много соли люди покупало в первые недели войны, пришлось даже ограничить продажи в одни руки.

"Что покупатели будут делать с солью, мы не знаем, но в общественном пространстве доводилось видеть случаи перепродажи", – сказала она.

Украинскую каменную соль можно купить на рынке или в интернете по 1,2-2,5 евро за кг.

Представитель Maxima Эрнеста Дапкене сказала, что перебои с солью были, поскольку оборвались связи с Украиной, но сейчас удалось наладить поставки соли, ее ассортимент постоянно растет.

Пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите также сказала, что соль пользовалась большим спросом. Сейчас сеть торгует литовской и польской солью по 0,39-0,55 евро, в одни руки дают не больше 5 упаковок.