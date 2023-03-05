В выборах муниципальных советов и мэров участвуют 16 политических партий и 32 политических комитета. Их представители будут бороться за 1498 депутатов муниципальных советов и 60 мандатов мэров.
Главная избирательная комиссия (ГИК) зарегистрировала 13 797 человек для участия в выборах муниципальных советов и мэров. 433 из них будут претендовать на пост мэров самоуправлений.
2 385 262 избирателя имеют право голоса на выборах в муниципальные советы и выборах мэров.
Избиратель, пришедший голосовать в воскресенье, должен будет предъявить действующий паспорт или удостоверение личности. Подойдут и другие документы, содержащие фото избирателя и личный код: водительское удостоверение, пенсионная карта, дипломатический паспорт и т.д.
Бюллетень должен быть заполнен в кабине для тайного голосования.
Публикация бюллетеня для голосования запрещена.
С полуночи 5 марта в силу вступил запрет на предвыборную агитацию, который продлится до 20 час. окончания голосования в день выборов. После вступления в силу положений Избирательного кодекса срок запрета агитации был сокращен. Предвыборная агитация, независимо от ее методов, форм и средств, запрещается за 7 часов до начала голосования в день выборов и до окончания голосования в день выборов.
В воскресенье за муниципальными выборами в Литве будут наблюдать почти 5 200 наблюдателей. Они должны следить за соблюдением законов во время голосования, фиксировать и сообщать о возможных нарушениях на выборах.
Выборы в муниципальные советы по многомандатному избирательному округу считаются состоявшимися независимо от числа принявших в них участие избирателей.
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