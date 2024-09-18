Жители Литвы все хуже оценивают состояние дорог страны

Жители больше удовлетворены содержанием дорог зимой (в прошлом и позапрошлом году почти половина назвала это проблемой, в этом году – 28 проц.). Литовцы также меньше жалуются на пропускную способность – слишком мало полос или слишком узкие дороги. Также уменьшилось количество респондентов, которые называют проблемой плохое содержание гравийных дорог, безопасность (ограждения, съезды, развороты и т. д.) или разметку.

Без внимания не остались и мосты в аварийном состоянии – в этом году эту проблему упоминают чаще: с 14 и 15 проц. в прошлом и позапрошлом году до 20 проц. респондентов в этом году. 27 проц. респондентов проблемой считают недостаточное финансирование содержания литовских дорог. Те же тенденции наблюдались и в прошлом и позапрошлом году.