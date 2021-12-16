"Жители делают тесты дома перед тем, как поехать на встречу с родственниками, это приветствуется, но надо знать, что если мы заразились, а концентрация вируса небольшая, то тест этого еще не покажет. Тесты, которые продают в аптеках предназначены для самоконтроля, но не надо забывать о риске", – сказала провизор Вилманте Усялене.
Несмотря на то, что в этом году жители планируют праздновать Рождество в обычном режиме, провизор напоминает, что важно оценить состояние своего здоровья.
"Если вы неважно себя чувствуете, у вас температура или был контакт с больным, даже если вам не назначили изоляцию, лучше оставайтесь дома", – сказала провизор.
До праздника осталась неделя, поэтому важно, как вы используете это время. Усялене рекомендует избегать мест массового скопления людей, соблюдать дистанцию.
Важно также не откладывать вакцинацию от коронавируса, особенно если пришло время бустерной дозы.
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