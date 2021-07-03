Дороги полупустые, путешественников немного. На польской территории стоит патруль со включенными огнями, но на машину с литовскими номерами никак не реагирует, зато останавливают машины из Беларуси.

В Сейнах приезжих встречает огромный стенд, на котором по-литовски сообщается, как активировать дисконтную карту магазина Biedronkа с литовского номера. Раньше литовцам приходилось покупать польские телефонные карты, чтобы пользоваться скидками магазинов этой сети.

Если раньше у магазинов сети Biedronkа не было свободных мест, практически все машины были с литовскими номерами, то на этот раз было всего 5 литовских автомобилей.

Самих литовцев в магазине вычислить несложно – если берут пиво не бутылками, а ящиками, то это точно не поляки.

В обменнике около Biedronkа за евро дают 4,45 злотых. По-литовски написано "Можно торговаться" (год назад курс был 4,20 злотых за евро).

Несмотря на колебания курса злотого, большая часть цен в Biedronkа не изменилась.

Символом стабильности можно назвать "Кайзеровскую" булочку - 0,29 злотого (0,07 евро), эта цена не меняется с начала XXI в. Литр молока по-прежнему стоит 2,19 злотых (0,49 евро). Кефир был немого дороже – 2,85 злотых (0,64 евро). 700 г. свиных сосисок стоили 7,99 злотых (1,80 евро), были и дешевле. 330 г сметаны 18% riebжирности стоит 2,15 злотых (0,48 евро). Говящий тартар стоил 5,99 злотых (1,35 евро) за 250 г.

Литовцы в Biedronkа равнодушно проходят мимо сахара по 2,49 злотых за кг (0,56 евро), поскольку за похожую цену его можно купить и в Литве.

Однако польская туалетная бумага Queen по 3,99 злотых (0,90 евро) за 8 рулонов вне конкуренции.

Килограмм свиного окорока стоит 9,49 злотых (2,13 евро), но выгоднее брать не его, а капсулы для посудомоечной машины – за 80 капсул Finish Powerball - 39,99 злотых (8,99 евро).

А больше всего поездка в Польшу оправдывается, если вы купите ящик или два пива - по 1,99 злотому (0,45 евро) за банку. В Польше не запрещены акции на алкоголь, поэтому за две бутылки водки по 0,5 л заплатите 19,99 злотых (4,49 евро), если брать одну - 21,99 злотый (4,94 евро).

За алкоголем и мясом не обязательно ехать в Сейны. Можно зайти в магазин Vynoteka у границы и купить там продукцию мясного комбината Krekenavа. Продавец этого магазина сказала, что в последнее время по выходным к ним приезжают столько машин, сколько было до карантина.

"Больше людей бывает во вторник и в пятницу, когда в Сейнах работает рынок, в другие дни очередей нет", – сказала женщина. Покупатели берут здесь не только литовское пиво по польской цене, но и вяленые колбаски Kabanosy по 25,99 злотых (5,84 евро) за кг, Кедайянсйкую докторскую колбасу высшего сорта по 13,99 злотых (3,14 евро).

Свиная корейка там стоит 19,99 злотых (4,49 евро), ножки – 11,99 злотых (2,69 евро).

В Польше дешевле не только алкоголь, но и сигареты – цена на них начинается с 13,99 злотых (3,14 евро).

Литр бензина E-95 в Сейнах стоит 5,62 злотых (1,26 евро), дизельного топлива – 5,57 (1,25 евро).