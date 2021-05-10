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Жители Литвы возмущены новым порядком регистрации автомобилей (с мая в стране введена новая система кодов владельцев, без которых невозможно продать и зарегистрировать авто), поэтому была создана петиция, в которой требуют вернуть прежний порядок .
Жители Литвы возмущены новым порядком регистрации автомобилей, подписывают петицию
© DELFI / Karolina Pansevič

На портале Peticijos.lt документ подписали около 2000 человек.

"Новый порядок привел к массе проблем. Regitra не выполняет свою работу, по два часа надо ждать ответа на звонок, а когда отвечают, говорят "приезжайте в отделение", в отделении – масса людей. Ничего не происходит, Regitra не способна обслужить такое количество людей, так может Литва не готова к введению системы кода декларации владельца (КДВ)?" – вопрошает автор петиции.

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Delfi напоминает, что по новому порядку, действующему с 1 мая 2021 года, без кода владельца нельзя зарегистрировать или продать автомобиль. Система работает со сбоями, возникает немало проблем. Если прежде в системе Regitrа автомобили регистрировали в течение получаса, то сейчас приходится ждать несколько часов, а иногда и дольше.

Delfi уже писал о том, что один мужчина не может зарегистрировать автомобиль уже неделю.

Представитель Regitrа Эмилия Бардаускене сказала Delfi, что 30 апреля-1 мая новая система не работала, но об этом клиентов предупреждали. "Новая система начала работать 1 мая после обеда. С тех пор все в порядке, но работает она со сбоями. Это самая большая перемена в этой области за последние 30 лет, меняется весь процесс. Поэтому, к сожалению, не удалось избежать некоторых проблем. Команда работает над устранением неполадок, поэтому мы надеемся, что существенные проблемы устранят на днях. Устранение более редких неполадок займет больше времени", – предупредила специалист.

Бардаускене сказала, что при заполнении анкеты в интернете надо внимательно вводить данные. Любая неточность может быть причиной проблем.

"Если клиент видит, что декларацию отклонили из-за недочетов, значит, проблема зафиксирована, ее будут решать. Мы призываем клиента повторно заполнить декларацию, проверить, все ли данные введены правильно", – заметила специалист. Она сказала, что если сейчас нет острой необходимости в регистрации автомобилей, то лучше отложить эту услугу на более позднее время.

"Например, если у вас есть незарегистрированный автомобиль, который еще без кода, напоминаем, что действует переходный период до 31 июля", – сказала специалист.

Она напомнила, что коды владельцев автоматически получили владельцы 2 млн. зарегистрированных в Литве автомобилей.

"Если автомобиль в Литве не зарегистрирован, то его владельцы должны сами обращаться за кодом. Для этого предусмотрен переходный период - до 31 июля, в таком случае обращаться за кодом рекомендуется, если владелец хочет зарегистрировать или продать автомобиль", – сказала Бардаускене.

Код можно получить по интернету бесплатно. Бардаускене напомнила, что с мая информацию клиенты Regitrа могут получать с 8 до 18 ч. по понедельникам-четвергам.

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