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Земля в выходные подарила жителям необычные картины, как из фантастического фильма или с сюрреалистической картины.
Alytaus rajonas, Agnės Kupčiūnaitės nuotr.
Alytaus rajonas, Agnės Kupčiūnaitės nuotr.

Необычные виды пользователи могли увидеть в группе "Энтузиасты погоды".

Violetos Stankauskaitės nuotr.
Violetos Stankauskaitės nuotr.
© Asmeninio albumo nuotr.

"Раньше я такого неба никогда не видела, было страшно, что небо упадет", – писала одна из комментаторов. "Фотография впечатляет: видны мощь и величие природы", – писала другая женщина.

Varėnos rajonas, Romualdo Gelažausko nuotr.
Varėnos rajonas, Romualdo Gelažausko nuotr.
© Asmeninio albumo nuotr.

На самом деле небо напоминает облачный вихрь. "Это суперячейка, по-английски High Precipitation supercell, она несет в себе много осадков. Условия ее создания непростые", – рассказала автор фото Агне Купчюнайте.

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