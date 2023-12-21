Жители Литвы в этом году больше путешествовали

В качестве основных причин отказа от поездок по стране жители Литвы назвали недостаточный доход (39%), высокую занятость (18%), нехватку безопасности (15%), проблемы со здоровьем (13%), семейные обязанности (уход за ребенком, больным, 9%), нежелание путешествовать (5%), указывает агентство.

Также в третьем квартале 2023 г. жители страны, путешествовавшие по Литве, оценили свои поездки очень хорошо (69%) и хорошо (30%), удовлетворительно (1%).

Сообщается, что самым популярным видом транспорта был легковой автомобиль – на нем путешествовали 86% жителей страны. 10% туристов путешествовали на автобусе, по 2% – на поезде и на других видах транспорта.

36% местных туристов ночевали в съемном жилье, 29% – в гостиницах, гостевых домах или мотелях, 19% – у родственников и друзей, 9% - в своем жилье для отдыха, 3% – в санаториях и оздоровительных учреждениях, 4% – в других местах.

Жители, путешествовавшие по Литве, потратили 116,5 млн евро. За одну личную поездку жители страны потратили в среднем 84 евро, за деловую поездку – 69 евро.

82% из однодневных поездок были поездки в личных целях, 8% – в деловых целях.

Данные агентства указывают, что в третьем квартале 2023 г. за границу ездили 575 тыс. жителей страны, что на 0,2% больше, чем за аналогичный период 2022 г.

44,2% путешествующих ночевали в гостиницах и мотелях, 51,7% останавливались у родственников и друзей или в частном секторе размещения.

В июле-сентябре 2023 года туристы из Литвы, посетившие зарубежные страны, потратили 354,2 млн ​​евро, что на 1,6% больше, чем за тот же период прошлого года.

В третьем квартале 2023 г. один житель Литвы потратил на поездку за границу в среднем 505 евро.

Число поездок за границу в третьем квартале 2023 г. по сравнению с тем же периодом 2022 г. выросло на 0,4%. Жители Литвы совершили 701,1 тыс. поездок.

Поездки с пакетом туристических услуг, приобретенных у туроператоров, составили 29,9% всех поездок, что на 3,8% меньше, чем во втором квартале 2022 г. Личные поездки составили 84,6% всех поездок за границу, деловые поездки – 15,4%.