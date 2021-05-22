Министр поделилась этой новостью в субботу в фейсбуке.

Она напомнила, что действует паспорт с 24 мая.

"Мероприятия, посещение кафе в помещении, контактная работа, личные праздники и т.д.", – перечисляла министр.

Армонайте подчеркнула, что "паспорт возможностей" - это новшество, поэтому разным видам деятельности для открытия нужно время.

"А техническое решение может столкнуться с вызовами из-за большого интереса. П этой причине прошу проявит понимание", – подчеркнула она.

Паспорт смогут получить привитые жители, те, кто переболел коронавирусом и те, у кого будет отрицательный тест (тест действует 24 часа): ПЦР-тест или антигенный тест. Все послабления будут действовать для детей до 16 лет без дополнительных условий, достаточно предъявить удостоверение личности.