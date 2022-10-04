Жители Литвы уже могут подавать заявки на компенсации за замену загрязняющих отопительных котлов

На этот год из Программы по изменению климата на это выделено 25 млн. евро. В рамках второго приглашения, которое 3 октября объявило Агентство по управлению проектами в области окружающей среды, запланировано 15,3 млн. евро.

"(...) Новое отопительное оборудование значительно меньше загрязняет окружающую среду, поэтому жители не только экономят деньги, более эффективно производя тепловую энергию, но и способствуют более чистой окружающей среде и лучшему качеству воздуха", - сказал министр окружающей среды Симонас Гентвилас.

Максимальная сумма поддержки заявителю составляет 14,5 тыс. евро, в среднем она составляет 2,7 тыс. евро. Компенсационная выплата рассчитывается в соответствии с фиксированными суммами, установленными в указе министра окружающей среды.

Оборудование по производству теплоэнергии, работающее на природном газе, дизельном печном топливе, угле, торфяных брикетах и ​​других видах ископаемого топлива, можно будет заменить на биотопливный котел 5 класса эффективности, либо на тепловой насос, использующий геотермальную, гидротермальную или аэротермальную энергию.

Жители могут подавать заявки до 3 ноября.