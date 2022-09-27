Жители Литвы стали реже расплачиваться банковскими картами

"В начале года расходы на туризм демонстрировали отличные тенденции роста, летом они достигли рекордных высот. Мы видели, что, несмотря на войну и высокую инфляцию, жители не меняли планы на лето, поэтому расходы в сфере общепита, гостиницах и аэропорта били все рекорды", − сказала экономист банка Swedbank Грета Илеките.

Она заметила, что большая часть жителей хотела хотя бы частично компенсировать то время, когда из-за пандемии не могла путешествовать.

"Однако осень вернула жителей к реальности – покупательная способность уменьшилась больше чем на 5%, что заставило жителей думать, от чего можно отказаться в преддверии холодного сезона", − сказала Илеките.

Согласно статистике, с началом осени сократились и расходы жителей на кафе и гостиницы. Правда, расходы в аэропортах остались стабильными. По словам экономиста, это можно объяснить тем, что летом были сбои с полетами, поэтому некоторые жители отложили отдых до осени.

Согласно имеющимся данным, несмотря на снижение расходов на товары первой необходимости, жители на них еще не экономят. Например, на еду, товары домашнего обихода и лекарства жители тратят примерно столько же, сколько и прежде, тут особых перемен пока нет. Интересно, что жители пока не экономят и на услугах салонов красоты.

Однако Илеките отметила, что приближение отопительного сезона, рост процентной ставки Euribor и высокая инфляция могут отрицательно сказаться на расходах и в пока еще стабильных секторах.

"Проведенный по заказу Swedbank опрос показал, что почти половина респондентов изменила свои привычки. Люди чаще покупают товары со скидками, выбирают товары более дешевых брендов, отказываются от ненужных покупок", − сказала экономист.



"Вклады жителей летом росли, но уже медленнее, чем в прошлом году. Между тем люди чаще стали брать в долг для покупок", − продолжила она.

Илеките сказала, что зима и отопительный сезон принесут еще больше вызовов жителям всех трех стран Балтии.