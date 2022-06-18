Жители Литвы стали активнее чипировать домашних животных

"Все больше владельцев и хозяев регистрирует, прививает и чипирует своих домашних животных. Мы активно призывали жителей это делать с прошлого года, проводили публичные мероприятия, организовывали информационные кампании. Очень радует повышение уровня сознательности владельцев животных, ответственности и заботе о здоровье и благополучии домашних питомцев. Мы верим, что в этот год, год благополучия животных, общественные инициативы объединят еще больше неравнодушных граждан, организаций и ведомств", – выразил надежду представитель ГПВС Эгидиюс Мецелис.

Из почти 30 000 зарегистрированных животных - почти 21 000 это собаки, больше 8000 кошки и 13 хорьков.

По данным на начало июня, всего в реестре было зарегистрировано 316 914 животных: собак – 241 398, кошек 102 065 и 451 хорек.

ГПВС напоминает, что, по действующим в Литве законам, домашних животных надо было зарегистрировать до 1 мая 2022 года.

Щенков и котят, которые появляются на свет в Литве, должны чипировать в течение 4 месяцев. Процедуру оплачивают владельцы домашних животных.

Действуют исключения в случае с привезенными из Украины животными - их прививают и чипируют в Литве бесплатно, 21-дневный карантин после вакцинации может проходить по месту проживания владельца с животным.