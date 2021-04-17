Жители Литвы соскучились по теплу и по морю

В субботу во второй половине дня на ул. Й.Басанавичуса в Паланге и у пирса – проехать на велосипеде или на самокате практически невозможно. В Паланге было 17 градусов тепла, светило солнце. Людей так много, что около кафе даже собирались большие группы клиентов.
Некоторые люди берут еду навынос и устраиваются ее есть прямо за столиками на улице. Отдыхающих не пугает даже обилие полицейских.
"Мы устали от долгого карантина. Где это видано - мы полгода были закрыты. Наконец-то мы можем насладиться солнцем, красотой моря и улыбками людей. Мы очень соскучились по этому", – сказали вильнюсцы, встреченные у кафе.
Они прибавили, что ждут открытия уличных кафе, театров и спортклубов.
"Ведь многие уже переболели или привились от коронавируса, поэтому надо понемногу возвращаться к обычной жизни. Прекрасный пример – Англия. Ведь там работают спортклубы, кафе. Чем мы хуже?" – вопрошают отдыхающие.
Однако специалисты постоянно напоминают, что нельзя слишком рано расслабляться и просят жителей проявить терпение, иначе после таких выходных может увеличиться количество больных.
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