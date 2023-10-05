Жители Литвы сообщают о нанесенном сильным ветром ущербе

 
ru.DELFI.lt
Audra Lietuvoje (orai ir klimatas Lietuvoje nuotr.)
Audra Lietuvoje (orai ir klimatas Lietuvoje nuotr.)
ФОТО: DELFI

В последние дни в некоторых частях Литвы фиксируются серьезные перемены погоды. В среду жители в группе Orai ir klimatas Lietuvoje на фейсбуке делились фотографиями, на которых был запечатлен нанесенный сильным ветром ущерб. Сообщается, что больше всего ущерба ветер нанес на юго-востоке Литвы. В большинстве районов дул ветер скоростью 15-20 м/с, а на море и местами на юго-востоке - 25-27 м/с. Кроме того, шел дождь, фиксировались грозы.

Опасные погодные условия фиксировались и в ночь на среду.

Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения в среду сказала Delfi, что ночью пожарные-спасатели 23 раза выезжали, чтобы убрать поваленные ветром деревья, однако серьезного ущерба удалось избежать.

По данным Департамента, с проезжей части пожарные-спасатели удаляли деревья 5 раз в Клайпедском округе, 5 раз в Алитусском округе, 4 раза в Мариямпольском округе, 3 раза в Вильнюсском округе, по 2 раза в Каунасском и Паневежском округах и по 1 разу в Шяуляйском и Утенском округах.

4 октября, в 4.18 ч. сообщалось, что в Алитусе дерево упало на автомобиль. Пожарные-спасатели распилили дерево и убрали его.

Audra Lietuvoje (orai ir klimatas Lietuvoje nuotr.)
Audra Lietuvoje (orai ir klimatas Lietuvoje nuotr.)
Audra Lietuvoje (orai ir klimatas Lietuvoje nuotr.)
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