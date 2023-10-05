Жители Литвы сообщают о нанесенном сильным ветром ущербе

В последние дни в некоторых частях Литвы фиксируются серьезные перемены погоды. В среду жители в группе Orai ir klimatas Lietuvoje на фейсбуке делились фотографиями, на которых был запечатлен нанесенный сильным ветром ущерб. Сообщается, что больше всего ущерба ветер нанес на юго-востоке Литвы. В большинстве районов дул ветер скоростью 15-20 м/с, а на море и местами на юго-востоке - 25-27 м/с. Кроме того, шел дождь, фиксировались грозы.