Жители Литвы сказали, что думают о президенте

"Средне оцениваю. Но чего не хватает, не знаю", – сказала жительница Шяуляя.

Другая сказала, что Науседа может быть президентом, сколько он захочет. "Я уже лучше заменила бы Ингриду Шимоните с Габриэлюсом Ландсбергисом", – сказала она.

Третья, на вопрос, нравится ли ей Науседа, ответила: "Конечно, нравится. Поддерживаю. Знаете, не знаю у него недостатков. Это президент, его надо уважать и любить".

"Очень хороший президент, очень нравится. Спокойствие, элегантность, все в порядке", – хвалила президента другая жительница Шяуляя.

"Президенту нужен более твердый хребет", – сказала одна из женщин.



"Слишком много высокомерия, как было во время пандемии, враждебность к прививкам была, представителей марша в защиту семьи принимал. Такой антиконсерватор. Не очень как представляет внутри как минимум. А как за границей - трудно сказать. Не общаются же они, ни с Ландсбергисом, ни с Шимоните", – сказал один мужчина.