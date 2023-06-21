Жители Литвы сказали, что думают о президенте

"Средне оцениваю. Но чего не хватает, не знаю", – сказала жительница Шяуляя.
Другая сказала, что Науседа может быть президентом, сколько он захочет. "Я уже лучше заменила бы Ингриду Шимоните с Габриэлюсом Ландсбергисом", – сказала она.
Третья, на вопрос, нравится ли ей Науседа, ответила: "Конечно, нравится. Поддерживаю. Знаете, не знаю у него недостатков. Это президент, его надо уважать и любить".
"Очень хороший президент, очень нравится. Спокойствие, элегантность, все в порядке", – хвалила президента другая жительница Шяуляя.
"Президенту нужен более твердый хребет", – сказала одна из женщин.
"Слишком много высокомерия, как было во время пандемии, враждебность к прививкам была, представителей марша в защиту семьи принимал. Такой антиконсерватор. Не очень как представляет внутри как минимум. А как за границей - трудно сказать. Не общаются же они, ни с Ландсбергисом, ни с Шимоните", – сказал один мужчина.
Другой сказал, что Науседа ему больше нравится, чем не нравится: "Больше нравится, показывает хороший пример семейного человека. Нравится, что он шахматист. Мог бы иногда решительнее ногой топнуть. Но не мне его учить".
Еще одна женщина сказала, что нелегко Науседе работать с таким парламентом.
"Не лицемер. А что были какие-то недоразумения – у всех есть прошлое, у всех есть что-то неприятное. Но это не значит, что сейчас всякий раз при удобном случае должны поливать такого достойного человека", – сказала одна жительница Паланги.
Мужчина из Паланги сказал, что он за Науседу не голосовал, но поддерживает его.
"Мне он все равно нравится. Он хороший президент, должен был сделать, что над. Не надо в Литве требовать от президента, чтобы он подчинялся премьер-министру", – сказал он.
Еще одна жительница Паланги сказала, что не надо требовать, чтобы президент был идеальным, а про Науседу сказала, что он слишком "мягкий".