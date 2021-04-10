Жители Литвы съехались в Палангу: на улице Й.Басанавичуса полно людей

Глава Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Ингрида Валайтене перед выходными выразила надежду на то, что гостиницы на взморье будут заполнены на 100%.

"Люди давно ждали, звонили, спрашивали, что можно сделать, чтобы приехать на курорт. Вот движение разрешено, плюс на этой неделе - школьные каникулы", – сказала Валайтене.

По данным Booking.com, заполненность номеров в гостиницах Паланги составляет 93%. Но открыты не все гостиницы, закрыта большая часть кафе и ресторанов.

"На кофе не проживешь", - печально пошутил один из предпринимателей.

Однако очереди стоят именно у заведений, которые продают навынос кофе, быстрые закуски и сладости.

На ул. Й.Басанавичуса и рядом с ней работают не только киоски и кафе, но и рестораны - Žuvinė, Floros simfonija и еще несколько кафе.

Они продают еду навынос, но есть ее можно только у столиков на улице. По словам владельца Žuvinė Эдмундаса Сакалаускаса, они работают два дня в неделю, но их работа не убыточная.

Открыты несколько магазинов с сувенирами, солнцезащитными очками и другими мелочами.

Цены в Паланге такие же, какими были прошлым летом. Во всех кафе висят прошлогодние меню.

На ул. Витауто можно взять напрокат велосипеды и веломобили.

В эти выходные в Паланге дежурят 12 экипажей полиции. На курорте работают полицейские из соседних городов и два столичных экипажа.

Многие люди, приехавшие на курорт - приехали всего на один день. Они здесь гуляют, пьют кофе, а потом возвращаются домой.