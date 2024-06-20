Жители Литвы ругают синоптиков за неточный прогноз, куда ушла буря?

„Кто-то выходил на улицу? Может, можно уже выходить из укрытия“, – шутил один пользователь. „Такие там и специалисты. Я думаю, астрологи могли бы сделать более точный прогноз“, – писал о работе синоптиков другой. „Гадалки на кофейной гуще в очередной раз перестарались“, – критиковал третий. И это лишь малая толика комментариев.

Одни недовольны прогнозом, а другие строят теории заговора – якобы людей намеренно запугивают.

Журналист Delfi в четверг связался с Литовской гидрометеорологической службой. Ее представитель объяснил, что на этот раз ошибку допустили модели, на которые опираются синоптики.