2024.06.20 11:00

Жители Литвы ругают синоптиков за неточный прогноз, куда ушла буря?

 
Юстина Асакавичюте
ru.DELFI.lt
Lietus Vilniuje
Lietus Vilniuje
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

Существенный вопрос после вчерашнего дня – так, где обещанное ненастье? В интернете жители комментируют ситуацию, ведь со вторника их предупреждали о том, что надвигается сильная буря, а из всего шума получился лишь небольшой дождик вечером. Как такое возможно, и кто виноват?

„Кто-то выходил на улицу? Может, можно уже выходить из укрытия“, – шутил один пользователь. „Такие там и специалисты. Я думаю, астрологи могли бы сделать более точный прогноз“, – писал о работе синоптиков другой. „Гадалки на кофейной гуще в очередной раз перестарались“, – критиковал третий. И это лишь малая толика комментариев.

Одни недовольны прогнозом, а другие строят теории заговора – якобы людей намеренно запугивают.

Журналист Delfi в четверг связался с Литовской гидрометеорологической службой. Ее представитель объяснил, что на этот раз ошибку допустили модели, на которые опираются синоптики.

„Скажем так, прошла буря стороной. Модели допустили ошибку, буря прошла мимо. Досталось Польше, Беларуси, даже латвийцам около границы с Литвой, в Даугавпилсе. И быть может, раньше все это прошло, на пару часов. Если бы атмосферный фронт шел позже – последствия были бы более печальными. Хорошо, что фронт прошел раньше“, - сказал синоптик.

По его словам, вышеупомянутые модели – это моделирование погодных условий, они дают синоптикам прогноз, на них синоптики опираются, поэтому причина не человеческий фактор, не неверная интерпретация, а общие неверные данные: „Мы на них опираемся. Нет такого, что мы сидим без компьютера, смотрим на модели и оцениваем ситуацию“.

Что касается микроместностей, это когда о бурях и граде информируют конкретные регионы, то такие просчеты бывают часто, но чтобы не оправдался прогноз в масштабах всей страны – случай редкий и уникальный.

По словам специалиста, именно соседям досталось то, что прогнозировали в Литве – в Польше сносило крыши домов, в Латвии падали деревья и т.д.

Что касается прогноза на ближайшие дни, то синоптик заметил – нет оснований для беспокойства, бурной погоды не будет.

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