Маргарита из Вильнюсского района сказала, что ей цены пересчитали перед Рождеством. Раньше она платила банку 650, а сейчас почти на 200 евро больше.

"Сейчас взнос составляет 846 евро, это был "отличный" подарок на Рождество", – сказала она.

Игнас, который купил жилье в Вильнюсе, сказал, что не боится роста процентной ставки.

Он сказал, что до ее роста взнос составлял 220,5 евро, после пересчета стал 241,5 евро. Однако он заметил, что в феврале сумму снова пересчитают, тогда уже взнос увеличится серьезнее.

"Я предполагают, что сумма вырастет еще на 30-40 евро", – сказал он, но заметил, что не боится перемен.

"Это еще немного, все дорожает, поэтому такой рост еще можно выдержать", – сказал он.

Инета из Вильнюсского района сказала, что ее взнос вырос на 50 евро, но вскоре ждет пересчет суммы.

"Конечно, неприятно, что банку приходится отдавать больше, но я с этим ростом смирилась. Процентная ставка растет не только в Литве. Если бы рост составлял несколько сотен евро, это было бы серьезной проблемой", – сказала она.

Повышение EURIBOR касается мне только ипотечных кредитов, но и кредитов на покупку земли.

Лаура из Вильнюса сказала, что сначала ставка составляла 2,9%, сейчас выросла до 5,86%. Раньше она возвращала банку 230, а сейчас 300 евро.

Базовая процентная ставка стала расти еще в прошлом году. Такое решение для борьбы с инфляцией принял Европейский банк. После повышения банковской ставки, вырос и EURIBOR.

2 февраля выяснится, на сколько еще банк поднимет базовую процентную ставку.

Экономисты говорят, что рост процентной ставки остановится только в следующем году. Об этом на пресс-конференции говорил экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис.

Он сказал, что банк будет повышать ставку, пока не начнется рецессия, а в конце следующего года начнет ее снижать. Базовая ставка вырастет до 3,5%.

Экономисты Swedbank прогнозируют, что ЕБ в начале февраля повысит ставку еще на 0,5%, а в июне ставка составит 3,25%. На таком уровне должен установиться и EURIBOR.

"Вероятно, что в конце года инфляция в еврозоне снизится до 2%, в ряде стран еврозоны начнется стагнация или рецессия, эти тенденции уже показывает рынок труда. Этого будет достаточно, чтобы ЕБ сменил пластинку и начал снижать базовую ставку. Мы прогнозируем, что в следующем году процентную ставку снизят на 1,5%, до 1,75%", − сказал Мачюлис.