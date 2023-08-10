Жители Литвы практикуют способ сбора грибов, который сродни самоубийству

Однако специалисты рекомендуют всецело не доверять смартфонам. Еще одна привычка местных грибников - спрашивать в группах в социальных сетях, съедобен ли гриб, делясь его фотографией. Однако не все участники таких групп сами хорошо разбираются в грибах.

Эксперты говорят, что специальные приложения хороши для тех, кто совсем не разбирается в грибах.

Аурелия Плуке эксперт "Мира грибов" (Grybų pasaulis) сказала, что такое распознавание грибов - своеобразное развлечение, помогающее людям. Можно узнать, съедобен ли гриб, как его готовить. Однако важно слепо не доверять таким приложениям, поскольку из-за плохого качества фотографии и близкого внешнего сходства разных грибов приложение может дать неверный ответ.

Кроме того, иногда важен не вид гриба, а место, где он растет. Другая проблема – появляются "эксперты" в интернете, к советам которых прислушиваются неопытные грибники.

Микологи утверждают, что в лесу нужно соблюдать простое правило – если не знаешь, что это за гриб - не берешь его.