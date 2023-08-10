10 августа 2023 г. 08:45

Жители Литвы практикуют способ сбора грибов, который сродни самоубийству

 
ru.DELFI.lt
Pušyninis baravykas
Pušyninis baravykas
ФОТО: Agatos Tankeliun nuotr.

Дождь приносит радость грибникам, поскольку в лесах начинают расти грибы. Однако не все собирающие грибы в них хорошо разбираются. Чтобы не отравиться, многие для распознавания грибов используют смартфоны с разными программами, пишет LNK.

Однако специалисты рекомендуют всецело не доверять смартфонам. Еще одна привычка местных грибников - спрашивать в группах в социальных сетях, съедобен ли гриб, делясь его фотографией. Однако не все участники таких групп сами хорошо разбираются в грибах.

Эксперты говорят, что специальные приложения хороши для тех, кто совсем не разбирается в грибах.

Аурелия Плуке эксперт "Мира грибов" (Grybų pasaulis) сказала, что такое распознавание грибов - своеобразное развлечение, помогающее людям. Можно узнать, съедобен ли гриб, как его готовить. Однако важно слепо не доверять таким приложениям, поскольку из-за плохого качества фотографии и близкого внешнего сходства разных грибов приложение может дать неверный ответ.

Кроме того, иногда важен не вид гриба, а место, где он растет. Другая проблема – появляются "эксперты" в интернете, к советам которых прислушиваются неопытные грибники.

Микологи утверждают, что в лесу нужно соблюдать простое правило – если не знаешь, что это за гриб - не берешь его.

Нийоле Маршалкене, лектор университета им. Витаутаса Великого, рекомендует не есть грибы, если вы пьете алкоголь.

Некоторые грибы нельзя запивать кофе и чаем.

Сейчас, после дождя, начали расти боровики. Многие люди говорят, что собирают только те грибы. Приложениям не доверяют.

"Есть приложения, с помощью которых по фотографии гриба можно узнать, съедобный ли он. Но эти приложения некачественные. Например, в Германии увеличилось число случаев отравлений грибами, потому что люди стали пользоваться этими приложениями, доверять им. Мы сами испытывали его, так приложение не распознало мухомор", – рассказывал журналистам Delfi миколог Йонас Каспаравичюс.

Цены на грибы на рынках высокие. Боровики продают по 12 евро, литр лисичек по 10 евро, цены примерно на 2 евро выше, чем год назад. Несмотря на высокие цены, грибы быстро раскупают.

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