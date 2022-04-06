Жители Литвы по-прежнему ездят за продуктами в Польшу

Больше всего во время таких шопингов экономят те, кто едет через границу с полупустым баком горючего и заправляется в Польше. 2 апреля литр бензина E-95 на АЗС Lotos в Сейнах стоил 6,63 злотых (1,47 евро), дизельного топлива – 7,45 злотых (1,66 евро). В Литве такие цены были до начала войны в Украине.

Банк меняет евро на злотые в соотношении 1 к 4,50. В обменнике у Biedronkа курс - 4,57 злотых.

В субботу в Сейнах было очень много литовцев, которые до обеда раскупили все свежее мясо, оставив только дорогое куриное филе и фарш.

О ценах: булочки Kaizer стоили 0,33 злотых (0,07 евро), тартар из говядины 250 г - 7,99 злотых (1,78 евро), а в Литве во время аквий в Lidl - 1,99 евро, без акции – 2,99 евро.

Литровая бутылка пастеризованного молока 2% жирности стоит 2,39 злотых (0,53 евро), 200 г сливочного масла Extra – 6,94 злотых (1,54 евро), 400 г йогурта Fruvita – 2,08 злотых (0,46 евро), килограмм творожного крема Vitello – 7,60 злотых (1,69 евро).

Литовцы не заходят в отдел с яйцами, поскольку в Польше 10 яиц стоят не меньше 6,18 злотых (1,37 евро).

Быстрее всего литовцы раскупали самую дешевую польскую водку - по 19,99 злотых (4,44 евро) за пол-литра.

Спирт 95% в Biedronkа с акцией стоит 49,99 злотых (11,11 евро), если брать две бутылки. Бутылка польского пива стоит 2,49 злотых (0,55 евро), если брать всю упаковку из 12 шт. Туалетная бумага Queen Bialy 8 шт стоит 3,99 злотых (0,89 евро).

Литовские семьи часто покупают своим детям польские подгузники Dada. 35 шт мини подгузников в Biedronkа стоят 20,99 злотых (4,66 евро), макси – 24,99 злотых (5,55 евро).

Около касс самообслуживания в Biedronkа появился стенд на литовском языке, на котором рассказано, как приобрести и активировать дисконтную карту магазина. В кассах самообслуживания перед тем как платить товары появляется предложение пожертвовать деньги Украине.

В магазине Vynotekа свиной окорок Krekenavа без кости стоил 18,99 злотых (4,22 евро) за кг, но в Литве его можно купить и дешевле.