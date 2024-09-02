Жители Литвы по-прежнему ездят в Беларусь – выяснилось, кто не блокирует платежи

В Беларусь жители Литвы могут ездить без виз. Люди ездят, об этом свидетельствует переписка в группе на Facebook „Беларусь (безвизовый режим)“.
В этой группе люди обсуждают очереди на границе, покупки, оплату и др..
Много комментариев вызвал вопрос одного человека, который интересовался, можно ли в Беларуси пользоваться литовской платежной картой.
Банки SEB, Swedbank, Luminor, Šiaulių bankas не дают своим клиентам такой возможности.
Нельзя использовать и платежные карты Revolut.
Однако выяснилось, что платежная карта Paysera действует в Беларуси.
Были и те, кто рекомендовал не мучиться с картами и везти наличные. Однако надо знать, что легально в Беларусь можно вывезти не больше 60 евро на человека.
Представитель Paysera Алексас Розенталис сказал Delfi, что Paysera действует как посредник, через него клиенты платят картами Visa поставщика Solaris (ранее Contis), поэтому они не могут контролировать страны.
„Сейчас как Visa, так и Solaris позволяют расчет в Беларуси“, – сказал Розенталис.
По его словам, в Беларуси их картами чаще пользуются не жители Литвы, а белорусы, которые живут в Литве, Польше и других странах ЕС и приезжают в Беларусь.
Это в основном люди, которые работают в транспортном, строительном секторе и в секторе ИТ.
Розенталис не сказал, во всех ли физических местах можно платить за товары и услуги картами Paysera в Беларуси.
По данным Paysera, счет в их ведомстве есть у 55 000 граждан Беларуси и 117 000 граждан Украины.
Банки остановили переводы в Беларусь и Россию с 23 февраля 2022 года.
Тот факт, что в Беларусь чаще ездят граждане Беларуси, чем литовцы, подтвердили и сотрудники Службы охраны госграницы. По их данным, в июле через КПП в Беларусь в этом году выехали почти 46 000 белорусов и около 6000 граждан Литвы.
В августе 2023 года - 82 000 белорусов и 12 000 литовцев.
Представитель СОГГ Лина Лауринайтите сказала Delfi, что на потоки физических лиц влияет не только закрытие КПП, но и праздники, возобновленное или упраздненное авиасообщение и др. причины.
Сейчас на границе с Беларусью действуют лишь два КПП – Медининкай и Шальчининкай.
Представители Центробанка Литвы сказали, что в 2022 г. ЦБ указал, что финансовые ведомства в праве решать вопрос платежей в России и Беларуси с учетом всех действующих ограничений, рисков и сложившейся ситуации.
Напомним, что с июля этого года был ужесточен порядок ввоза товаров из Беларуси и России, поэтому вряд ли имеет смысл ездить туда за покупками.
Напомним, что Министерство иностранных дел Литвы рекомендует воздержаться от поездок в Беларусь, а тех, кто там находится - немедленно вернуться на родину.