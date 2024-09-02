Жители Литвы по-прежнему ездят в Беларусь – выяснилось, кто не блокирует платежи

Какой картой можно расплатиться в Беларуси? Сколько наличных можно брать? Где делать покупки? Такие вопросы о поездках в Беларусь за покупками обсуждают в группах на Facebook. Литовские ведомства просят жителей воздержаться от поездок в эту страну, однако не все прислушиваются к рекомендациям. Выясняется, что остались возможности безналичного расчета – есть в Литве такие финансовые ведомства, чьи карты действуют в Беларуси.