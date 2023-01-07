Жители Литвы оказались в конце печального списка – значительно отстают от европейцев

Причина - плохое питание, выпивка и курение. Правда, прожить сто лет не дает и неравенство доходов – жители не могут себе позволить качественную еду или заплатить за некоторые услуги здравоохранения.

В Литве есть футбольный клуб "Бабушки из Судувы". Старшей из игроков - 63 года. 63-летняя Рута поделилась рецептом хорошего самочувствия.

"Первое - футбол, он дает положительные эмоции, движение. Конечно, это физическая активность. Я также хожу на занятия йогой Mairama. Одним словом, не хватает только времени, в дне маловато часов. И, конечно, внуку нравится, мы вместе ездим на тренировки, и то, что баба не только блины жарит, но и ездит на турниры, на состязания, включая международные", – рассказала Рута.

"Улучшилось и психическое здоровье, сердечная деятельность, суставы лучше работают, но я стараюсь. Очень стараюсь, потому что поняла - жизнь прекрасна, чтобы быть в этой жизни нужно заниматься спортом", – сказала Даля из команды "Бабушки из Судувы".

Футболистки говорят, что ради активной жизни, придется прожить до ста лет.

"Может, боженька даст мне столько, у меня хорошая генетика. Тете исполнилось 100 лет, маме скоро будет столько, поэтому я и начала заниматься спортом, стараюсь двигаться, чтобы в старости не пришлось кряхтеть, чтобы встретить старость с достоинством", – сказала Рута.

"104. Спасибо. – Почему именно 104? – Такой у меня план", – сказала член команды "Бабушки из Судувы" Ирма.

100 и больше лет может прожить не каждый житель Литвы. Средняя продолжительность жизни в Литве 75 лет, на 5 лет меньше, чем в среднем в Европе.

Поэтому Литва находится на одном из последних мест в Европе по продолжительности жизни, меньше живут только болгары и румыны.

Статистика также показывает, что мы один из самых больных народов в Европе.

В среднем 17 лет своей жизни литовцы болеют хроническими заболеваниями или становятся инвалидами. Например, 65-летний француз, вероятно, проживет еще почти 24 года, из них 11 будет здоров, а литовцы уже в 57 лет болеют разными хроническими заболеваниями.

Выводы исследования Еврокомиссии показывают, что это результат плохого питания, недостаточной физической активности, употребления алкоголя и курения.

"Стресс. Мы всегда спешим, забежали в магазин, схватили полуфабрикаты, некогда приготовить еду самим дома и поесть", – сказала семейный врач Шешкинской поликлиники Рима Рачкене.

Плохое питание – причина 1/4 всех смертей в Литве. Люди едят мало овощей и фруктов, употребляют много сахара и соли. Избыточный вес или ожирение фиксируют у половины жителей Литвы.

Литовцы чаще жалуются на боли в спине и в пояснице, болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями легких.

"Раньше у 50- или 60-летнего пациента устанавливали несколько болезней, сейчас приходят и 30-летние, которые жалуются на болезни суставов, позвоночника, конечно, мы не можем исключить и онкопатологию", – сказала Рачкене.

А почему литовцы такие больные и живут недолго: "Посмотрите на погоду. Как одеваются люди, особенно весной. Одни в шортах, другие в зимних куртках. Плюс важно, употребляют ли люди пищевые добавки, витамин D".

"Первое - наш менталитет. Мы всегда думаем, ай, как-нибудь пройдет, а ведь надо о себе заботиться, сходить к врачу, провериться. И психологическое состояние. Часто бывает депрессия. А это серьезная болезнь".

Однако ЕК отмечает, что здоровье зависит и от доходов человека. Часть литовцев не может себе позволить купить хорошую еду, а ожирение и избыточный вес в 50% случаев фиксируют в бедных семьях.

"Неравенство оказывает значительное влияние, это доказано в и Великобритании, и в Швеции, малоимущие группы населения живут короче", – сказал директор Литовского центра социальных исследований Богуслав Гружевсткий.

Кроме того, согласно отчету, литовцы в два раза чаще платят за медуслуги, чем европейцы в среднем. В основном это расходы на лекарства и лечение зубов. Лечение людей также зависит от доходов.

С 2024 года в Литве вступят в силу новые правила, по которым семейные врачи должны отчитываться по вопросу физической активности пациентов - сколько шагов проходит в среднем и т.д.