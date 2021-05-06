Жители Литвы "охотятся" на желанную вакцину и ездят за ней в другие города

В первый день вакцинации жителей старше 45 лет у здания Litexpo очередь появилась еще до его открытия.

Одна жительница, стоявшая в конце очереди, сказала, что порядка нет – по ее словам, в Каролинишкес все было организовано лучше. Некоторые пришли за полчаса до указанного времени. Всем приходится стоять в общей очереди.

Напряжение началось с 3 мая, когда объявили о вакцинации людей старше 45 лет. Одна женщина сказала, что и она и ее родители потратили 3 часа на регистрацию из-за постоянных сбоев.

"Мы 1,5 часа пытались зарегистрироваться. Система все время "заламывалась", – сказала одна женщина.

Другая заметила, что ей удалось зарегистрироваться с 3 или 4 попытки.

"Система не пропускала, то была вакцина, то не было. Были сбои", - сказала женщина.

Такие проблемы в Вильнюсе были пока была возможность привиться вакциной Pfizer–BioNTech.

Во вторник было 20 000 доз, но зарегистрировались всего 3000 человек.

А ради Pfizer–BioNTech в Вильнюс ехали даже не местные.

Неужели все желающие могли привиться этой вакциной в Вильнюсе?

Журналистам LNK удалось зарегистрировать вильнюсца в Каунасе.

Точно также жителя Швенченского района удалось зарегистрировать в Вильнюсе.

Минздрав отметил, что не запрещено регистрироваться на прививку в другом муниципалитете.

"Мы не выступаем за туризм, связанный с вакцинацией. Мы не побуждаем людей выбирать наиболее подходящую вакцину. Но жизнь есть жизнь", – сказала советник Минздрава Бируте Каваляускене.

Пока таких "мигрантов" - меньшинство. В Вильнюсе привились 10% не вильнюсцев.

Кстати, жителей просят приходить в центр вакцинации с идентификационными картами, поскольку их данные достаточно сосканировать, а вот паспортные данные надо вводить вручную.